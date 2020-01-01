В Польше просят расследовать изнасилование детей в католической церкви

В стране вышел документальный фильм Игра в прятки, который рассказывает о двух братьях, пытающихся противостоять сексуальному насилию со стороны священника.

Глава римо-католической церкви Польши обратился в Ватикан с просьбой расследовать факт сокрытия сексуального насилия над детьми со стороны священников, сообщает BBC.

Архиепископ Войцех Полак призвал Ватикан начать разбирательство после выхода документального фильма на эту тему. Он ожидает, что католическая церковь назначит следователя по этому делу.

Документальный фильм Игра в прятки повествует о двух братьях, которые пытаются противостоять сексуальному насилию со стороны священника. Там упоминают, что старший епископ знал об этой истории в течение многих лет, но не предпринял никаких действий.