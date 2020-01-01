СМИ опубликовали резюме Меган Маркл 10-летней давности

В резюме говорится, что Маркл занималась кикбоксингом, боксом и боевыми искусствами, а также училась балету, джазовому танцу и чечетке.

Издание Mirror опубликовало давнее резюме Герцогини Сассекской Меган Меган, которое она составила примерно 10 лет назад.

Согласно информации в документе, рост Меган составляет 167 см, а вес был на тот момент 51 килограмм. Кроме перечня ее работ в театре и кино, в резюме есть данные и о ее дополнительных умениях и навыках. В частности, Меган свободно владеет испанским и имеет хороший уровень французского языка.

Кроме того, Маркл занималась кикбоксингом, боксом и боевыми искусствами, а также училась балету, джазовому танцу и чечетке.