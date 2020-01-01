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СМИ опубликовали резюме Меган Маркл 10-летней давности

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В резюме говорится, что Маркл занималась кикбоксингом, боксом и боевыми искусствами, а также училась балету, джазовому танцу и чечетке.
Журналисты продолжают донимать Меган Маркл
Журналисты продолжают донимать Меган Маркл

Издание Mirror опубликовало давнее резюме Герцогини Сассекской Меган Меган, которое она составила примерно 10 лет назад.

Согласно информации в документе, рост Меган составляет 167 см, а вес был на тот момент 51 килограмм. Кроме перечня ее работ в театре и кино, в резюме есть данные и о ее дополнительных умениях и навыках. В частности, Меган свободно владеет испанским и имеет хороший уровень французского языка.
 
Кроме того, Маркл занималась кикбоксингом, боксом и боевыми искусствами, а также училась балету, джазовому танцу и чечетке.
 
Напомним, что ранее Герцогиня Сассекская выложила в Instagram видео в честь первого дня рождения сына Арчи. На нем Меган Маркл читает книгу для ребенка. Однако кадры раскритиковала известная американская писательница Эмили Гриффин, назвав ролик “фальшивым”, а Меган - плохой матерью, которая использует ребенка, чтобы привлечь внимание к своей персоне. 
 
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Теги: королевская семья Британии, резюме, Меган Маркл
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Источник: korrespondent.net

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