В Лондоне протесты против карантина закончились арестами
Столичная полиция сообщила, что группа людей в Гайд-парке в центре Лондона протестовала против реакции правительства на пандемию COVID - 19 и игнорировала неоднократные просьбы разойтись.
Лондонская полиция арестовала 19 человек в субботу за умышленное нарушение правил социального дистанцирования в знак протеста против коронавирусных ограничений, сообщает Reuters.
Столичная полиция сообщила, что группа людей в Гайд-парке в центре Лондона протестовала против реакции правительства на пандемию COVID - 19 и игнорировала неоднократные просьбы разойтись.
"Офицеры в очередной раз приняли взвешенный подход и попытались разогнать группу. Это привело к тому, что 19 человек были арестованы, а еще десять получили сообщение о фиксированном наказании", - сообщили в полиции.
Напомним, что в Варшаве полиция жетско разогнала участников акции протеста, которые требовали отменить карантинные ограничения для бизнеса, против них применили слезоточивый газ.
Эта же новость на Корреспондент