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В Лондоне протесты против карантина закончились арестами

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Столичная полиция сообщила, что группа людей в Гайд-парке в центре Лондона протестовала против реакции правительства на пандемию COVID - 19 и игнорировала неоднократные просьбы разойтись.
В Лондоне протест закончился арестами
В Лондоне протест закончился арестами
 
Лондонская полиция арестовала 19 человек в субботу за умышленное нарушение правил социального дистанцирования в знак протеста против коронавирусных ограничений, сообщает Reuters.
 
Столичная полиция сообщила, что группа людей в Гайд-парке в центре Лондона протестовала против реакции правительства на пандемию COVID - 19 и игнорировала неоднократные просьбы разойтись.
 
"Офицеры в очередной раз приняли взвешенный подход и попытались разогнать группу. Это привело к тому, что 19 человек были арестованы, а еще десять получили сообщение о фиксированном наказании", - сообщили в полиции.
 
Напомним, что в Варшаве полиция жетско разогнала участников акции протеста, которые требовали отменить карантинные ограничения для бизнеса, против них применили слезоточивый газ.
 
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Теги: Лондон, карантин, Великобритания, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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