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В Израиле утвердили новый состав правительства

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Правительство возглавят два премьер-министра Биньямин Нетаньяху и Бени Ганц, которые будут сменять друг друга, состав нового правительства на этот раз определял Нетаньяху.
Нетаньяху пока все еще премьер, но теперь только до 2021 года
Нетаньяху пока все еще премьер, но теперь только до 2021 года
 
В Израиле утвердили новый состав правительства ротационного обмена, который одновременно включает в себе двух премьер-министров Биньямин Нетаньяху и Бени Ганц, которые будут сменять друг друга.
 
Состав нового правительства на этот раз определял Нетаньяху. Когда его сменит Ганц, он сможет назначить других министров.
 
В Израиле долгое время продолжася правительственный кризис. На третьих досрочных выборах в победила партия Нетаньяху Ликуд. Но победа была с небольшим перевесом, таким образом ей и ее союзникам не удалось получить большинство в парламенте. После этого Нетаньяху и Бени Ганц, который возглавляет партию Кахоль-Лаван, несколько недель не могли договориться о создании правительства.
 
Все шло к уже четвертым досрочным выборам. Однако в конце апреля лидер партии Ликуд Нетаньяху и лидер партии Кахоль-Лаван Ганц договорились о создании правительства национального единства.
 
Ротация правительства состоится 17 ноября 2021 года.
 
Напомним, что в ночь на среду, 6 мая, Армия обороны Израиля нанесла удары по военным позициям движения ХАМАС, сообщает Армия обороны Израиля в Twitter.
 
 
 
 
 
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Теги: Израиль, правительство, Нетаньяху
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Источник: korrespondent.net

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