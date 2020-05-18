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Китай назвал возможную причину смерти своего посла в Израиле

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Министерство иностранных дел КНР пока не комментирует информацию о смерти китайского дипломата.
Ду Вэй скончался во сне
Ду Вэй скончался во сне

Китайские власти заявили, что, результаты предварительного медицинского заключения показали, что посол Китая в Израиле Ду Вэй умер по причинам, связанным с его состоянием здоровья.Об этом, в воскресенье, 17 мая, сообщает Синьхуа.

В то же время, они подчеркнули, что детали произошедшего требуют уточнения.

Напомним, посол Китая в Израиле Ду Вэй был найден мертвым в его официальной резиденции в воскресенье утром. Тело посла нашли в Герцлии - к северу от Тель-Авива.

Информацию о смерти бывшего китайского посла в Украине подтвердил чиновник МИД Израиля.

В СМИ подчеркивают, что Ду Вей умер меньше чем через неделю после того, как государственный секретарь США Майк Помпео посетил Иерусалим, открыто критикуя действия Китая во время пандемии коронавируса, а также призвал израильских лидеров прекратить подписывать основные соглашения об инфраструктуре и коммуникации с китайскими компаниями.

До своей дипломатической миссии в Израиле Ду Вей представлял интересы КНР в Украине.

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Теги: смерть, Израиль, Китай, дипломат, посол, умер
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Источник: korrespondent.net

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