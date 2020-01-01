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На поминальной службе в Луизиане стрелок ранил не менее 13 человек

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Люди собралась на панихиде некоего Доминика Джеймса, который пропал без вести несколько дней назад, а 8 мая потом был найден мертвым в автомобиле.
Стрельба на поминальной службе в Луизиане
Стрельба на поминальной службе в Луизиане

В результате стрельбы на поминальной службе в городе Богалуса в американском штате Луизиана пострадали 13 человек, один из них находится в критическом состоянии. Об этом, в воскресенье, 17 мая, сообщает Associated Press.

Сообщается, что инцидент произошёл вечером в субботу, 16 мая, в городе Богалуса, к северо-востоку от Нового Орлеана примерно в 21.00 по местному времени. 

Прибыв на место ЧП, полицейские нашли несколько человек с пулевыми ранениями. К поимке стрелка подключили шерифа округа Вашингтон, к которому принадлежит Богалуса, а также пожарных и полицию штата Луизиана. Подозреваемый пока на свободе.

Ранее в парке американского города Форт-Уэрт (штат Техас) во время стрельбы были ранены по меньшей мере пять человек. 

Также в американском штате Мичиган застрелили охранника магазина, который не пустил в помещение девочку без медицинской маски.

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Теги: США, стрельба, ранение, поминки, Луизиана
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Источник: korrespondent.net

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