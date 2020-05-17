ВОЗ назвала популярный метод защиты от COVID-19 не эффективным

Вместо распыления дезинфицирующих средств в закрытых помещениях специалисты советуют протирать поверхности специальными растворами.

В ВОЗ заявили, что распыление, или фумигация, дезинфицирующих средств в закрытых помещениях неэффективна в качестве метода борьбы с распространением коронавируса. Об этом, в воскресенье, 17 мая, сообщает РИА Новости.

В сообщении Организации говорится, что такой метод защиты от COVID-19 не оказывает необходимого воздействия вне зон прямого попадания веществ и, напротив, может оказаться вредным: вызвать повреждение глаз, органов дыхательной системы и раздражение кожных покровов, может вызвать тошноту и рвоту. А на улицах такие вещества и вовсе бесполезны, потому что, смешавшись с грязью, перестают действовать.

“Распыление на людей не рекомендуется ни при каких обстоятельствах. Это может быть вредно с физической и психологической точки зрения и не уменьшит распространение инфекции”, - отмечают в ВОЗ.

Кроме того, распыление дезинфицирующих средств на людей может привести к раздражению глаз и кожи, бронхоспазму.

“Если необходимо продезинфицировать какие-либо поверхности, лучше делать это с помощью тряпки, пропитанной специальными средствами. Перед этим необходимо щеткой или скребком удалить остатки органических загрязнений”, - посоветовали специалисты организации.

Ранее Япония заявила, что инициирует расследование относительно реагирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на пандемию коронавируса.

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