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Названа лучшая песня в истории Евровидения

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Британская вещательная корпорация BBC провела голосование на лучшую музыкальную композицию Евровидения среди британцев.

Песня шведской группы ABBA Waterloo признана лучшей композицией в истории международного песенного конкурса Евровидение. Об этом, в воскресенье, 17 мая, ссылаясь на данные опроса, сообщает ВВС

Шведы выиграли с этой песней на конкурсе в Брайтоне в 1974 году. После этого композиция возглавила британские и мировые чарты, принеся ABBA всемирную известность.

В мире было продано более шести миллионов копий песни, а АВВА получила мировое признание.

Позднее АВВА была названа одной из самых великих групп в истории поп-музыки.

Ранее городской совет Роттердама проголосовал за то, чтобы принять конкурс Евровидение в 2021 году. 

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Теги: рейтинг, Евровидение, музыка, ВВС, песня, музыкальная группа
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Источник: korrespondent.net

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