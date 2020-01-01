Названа лучшая песня в истории Евровидения
Британская вещательная корпорация BBC провела голосование на лучшую музыкальную композицию Евровидения среди британцев.
Песня шведской группы ABBA Waterloo признана лучшей композицией в истории международного песенного конкурса Евровидение. Об этом, в воскресенье, 17 мая, ссылаясь на данные опроса, сообщает ВВС.
Шведы выиграли с этой песней на конкурсе в Брайтоне в 1974 году. После этого композиция возглавила британские и мировые чарты, принеся ABBA всемирную известность.
В мире было продано более шести миллионов копий песни, а АВВА получила мировое признание.
Позднее АВВА была названа одной из самых великих групп в истории поп-музыки.
Ранее городской совет Роттердама проголосовал за то, чтобы принять конкурс Евровидение в 2021 году.
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