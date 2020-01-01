Бельгийские медики устроили “коридор позора” премьер-министру

Врачи и медсестры выстроились по обе стороны дороги по которой ехала глава правительства и развернулись к ее машине спинами.

Медицинские работники одной из ведущих в Бельгии больниц - Сен-Пьер организовали посетившей медучреждение премьеру королевства Софи Вильмес не радушный прием. Врачи и медсестры выстроились по обе стороны асфальтовой дорожки, ведущей к больнице, и по мере приближения кортежа премьера разворачивались к машинам спиной, чтобы продемонстрировать свое негодование тем, как бельгийские власти относятся к системе здравоохранения в условиях пандемии. Об этом, в воскресенье, 17 мая, сообщил телеканал RTBF.

Сообщается, что в акции приняли участие около 120 врачей, медсестер, работников системы скорой помощи.

“Врачи настаивают на выплатах финансовых компенсаций или повышении зарплат за прошедшие два месяца тяжелой работы. Помимо этого, персонал больницы Сен-Пьер, так же, как и врачи по всей стране, с негодованием воспринял распоряжение правительства об обязательном выходе медперсонала на сверхурочную работу, если в этом есть необходимость. Наши врачи и медсестры и так постоянно работают сверхурочно, и принудительные меры вызывают острое отторжение”, - объяснил акцию представитель профсоюза врачей Дирк ван Овертвельдт.

В свою очередь Вильмес, пообещала позаботиться как об их материальной, так и психологической поддержке. Со своей стороны представители профсоюзов напоминают, что именно она, занимая пост министра по делам бюджета, сократила расходы на медицинское обслуживание в последние три года.

Вопрос финансовой помощи медикам в Бельгии рассматривают с апреля месяца. Однако никаких конкретных решений пока что не принято.

По состоянию на 17 мая в Бельгии умерли из-за коронавируса свыше 9 052 человек, выявлено 55 280 случаев заражения на 11,5 млн населения страны. Тесты на коронавирус в стране проводятся только при острых симптомах заболевания.

Ранее власти Бельгии отказались от идеи бесплатной раздачи масок населению после карантина. Вместо этого бельгийцам будут выдавать фильтрующую ткань, чтобы каждый мог сам сшить себе маску.

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