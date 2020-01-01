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Сейшелы из-за коронавируса не будут принимать круизные лайнеры до 2022 года

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Экономика Сейшел базируется на обслуживании туристов. Туризм островам приносит 75 % валютных поступлений.
Сейшелы – архипелаг в Индийском океане
Сейшелы – архипелаг в Индийском океане
GETTY IMAGES

Острова, расположенные близ восточного побережья Африки, приняли решение отказаться от приема иностранных круизных лайнеров до 2022. Об этом, в воскресенье, 17 мая, сообщает Travel & Leisure.

"Круизная индустрия стала основным источником распространения коронавируса нового типа по всему миру. Поэтому власти приняли решение не принимать принимать круизные лайнеры до 2022 года, чтобы защитить население заражения COVID-19", - заявил министр туризма, гражданской авиации, портов и морских перевозок Сейшельских островов Се Дидье Догли.

И хотя на Сейшелах было зарегистрировано только 11 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа, власти островов опасаются что туристы, приезжая на отдых, привезут инфекцию в страну.

Ранее Еврокомиссия обнародовала общие рекомендации, которые должны обеспечить критерии для безопасного и постепенного восстановления туристической деятельности в ЕС после смягчения и отмены карантина из-за пандемии коронавируса COVID-19. 

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Теги: туризм, острова, карантин, курорт, Индийский океан, Сейшельские острова, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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