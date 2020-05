В Канаде разбился самолет ВВС

Самолет пилотажной группы канадских ВВС The Snowbirds разбился возле аэропорта города Камлупс в провинции Британская Колумбия, заявила пресс-служба Королевских военно-воздушных сил Канады (RCAF). Об этом, в воскресенье, 17 мая, сообщает телеканал CBC.

ВВС Канады уточнили, что пилот успел катапультироваться. после этого самолет рухнул на землю, задев жилой дом.

"Наша приоритетная задача в настоящее время - определить состояние личного состава и вспомогательного персонала аварийных служб. При необходимости будет предоставлена дополнительная информация", - говорится в сообщении ВВС Канады в Twitter.

The #RCAF has been made aware that a Canadian Forces Snowbirds aircraft crashed in the vicinity of Kamloops, BC. Our priority at this time is determining the status of our personnel and supporting emergency personnel. When appropriate, more information will be made available.