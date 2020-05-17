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В Канаде разбился самолет ВВС

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Пилот успел катапультироваться. После этого самолет рухнул на землю, повредив жилой дом возле аэропорта города Камлупс.
Пилот разбившегося в Канаде самолета успел катапультироваться
Пилот разбившегося в Канаде самолета успел катапультироваться
CBC

Самолет пилотажной группы канадских ВВС The Snowbirds разбился возле аэропорта города Камлупс в провинции Британская Колумбия, заявила пресс-служба Королевских военно-воздушных сил Канады (RCAF). Об этом, в воскресенье, 17 мая, сообщает телеканал CBC

ВВС Канады уточнили, что пилот успел катапультироваться. после этого самолет рухнул на землю, задев жилой дом.

"Наша приоритетная задача в настоящее время - определить состояние личного состава и вспомогательного персонала аварийных служб. При необходимости будет предоставлена дополнительная информация", - говорится в сообщении ВВС Канады в Twitter.

Как сообщают СМИ, самолет упал вскоре после взлета. Двое пилотов успели катапультироваться. Один летчик скончался, а другой был доставлен в ближайшую больницу на карете скорой помощи.

Ранее Украина заявила, если переговоры с Ираном по делу авиакатастрофы самолета МАУ возле Тегерана зайдут в тупик, Украина и другие пострадавшие страны обратятся в международные арбитражи, в частности в Международный суд ООН. 

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Теги: авиакатастрофа, самолет, Канада, ВВС, крушение самолета
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Источник: korrespondent.net

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