В Канаде разбился самолет ВВС

Пилот успел катапультироваться. После этого самолет рухнул на землю, повредив жилой дом возле аэропорта города Камлупс.

Самолет пилотажной группы канадских ВВС The Snowbirds разбился возле аэропорта города Камлупс в провинции Британская Колумбия, заявила пресс-служба Королевских военно-воздушных сил Канады (RCAF). Об этом, в воскресенье, 17 мая, сообщает телеканал CBC.

ВВС Канады уточнили, что пилот успел катапультироваться. после этого самолет рухнул на землю, задев жилой дом.

"Наша приоритетная задача в настоящее время - определить состояние личного состава и вспомогательного персонала аварийных служб. При необходимости будет предоставлена дополнительная информация", - говорится в сообщении ВВС Канады в Twitter.

The #RCAF has been made aware that a Canadian Forces Snowbirds aircraft crashed in the vicinity of Kamloops, BC. Our priority at this time is determining the status of our personnel and supporting emergency personnel. When appropriate, more information will be made available. — Royal Canadian Air Force (@RCAF_ARC) May 17, 2020

Как сообщают СМИ, самолет упал вскоре после взлета. Двое пилотов успели катапультироваться. Один летчик скончался, а другой был доставлен в ближайшую больницу на карете скорой помощи.

Ранее Украина заявила, если переговоры с Ираном по делу авиакатастрофы самолета МАУ возле Тегерана зайдут в тупик, Украина и другие пострадавшие страны обратятся в международные арбитражи, в частности в Международный суд ООН.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet