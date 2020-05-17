Экипажу Stolt Tankers удалось отразить атаку пиратов

Танкеру нанесены незначительные повреждения, груз остался невредим. Никто из членов экипажа не пострадал.

Экипаж нефтехимического танкера Stolt Apal, который принадлежит британской компании Stolt Tankers, в воскресенье отразил атаку пиратов у берегов Йемена в Аденском заливе. Об этом, в воскресенье, 17 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на судовладельца.

Сообщается, что инцидент произошел примерно в 75 километрах к югу от Йемена.

Около полудня к британскому танкеру на высокой скорости подошли два парусных судна с шестью вооруженными пиратами на борту. Охрана танкера произвела несколько предупредительных выстрелов, однако пираты открыли огонь по судну. Тогда команда танкера открыла ответный огонь. После этого парусники прекратили преследование.

Как отмечает судовладелец, танкеру нанесен незначительный ущерб.

"Никто из членов экипажа не пострадал, Stolt Apal продолжил свой путь", - отметили в компании.

Ранее в Гвинейском заливе пираты напали на грузовое судно RIO MITONG под флагом Коморских Островов. Неизвестные похитили двух членов экипажа, предположительно украинца и россиянина.

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