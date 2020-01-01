В Китае за сутки выявили семь новых случаев COVID-19

Также, на китайских территориях вне материковой части за сутки зафиксировано три новых случая заражения, все - в Гонконге.

В Китае за истекшие сутки были зарегистрированы семь новых случаев активного протекания вызванных коронавирусом заболеваний и 18 бессимптомных больных. Об этом, в понедельник, 18 мая, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Уточняется, что из семи новых случаев - три локальные, из которых два в провинции Цзилинь, один в Шанхае, и четыре ввозных - все в автономном районе Внутренняя Монголия.

Из бессимптомных случаев 16 зафиксированы внутри страны, два - "импортированы", всего 448 бессимптомных носителей коронавируса находятся под наблюдением медиков.

Не зафиксировано ни одного летального исхода, связанного с коронавирусом.

Отмечается, что всего в ходе вспышки коронавируса в Китае были отмечены 1704 ввозных случая COVID-19, 1659 человек уже вылечились, в больницах ещё находятся 45 пациентов.

В общей сложности на территории материкового Китая было подтверждено 82 954 случая инфицирования коронавирусом, в том числе 78 227 человек выздоровели, 4633 умерли.

Ранее президент США Дональд Трамп не исключил полного прекращени отношений с Китаем.

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