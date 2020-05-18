США отправили в Россию аппараты ИВЛ – Помпео

США пожертвуют России 200 аппаратов ИВЛ стоимостью 4,7 млн долларов. Первые 50 ИВЛ отправят в Москву уже на этой неделе.

В России непростая ситуация с коронавирусом COVID-19, и США рады помочь этой стране, направив аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и оборудование для тестирования на наличие инфекции. Об этом сказал глава Госдепартамента США Майк Помпео в интервью Washington Examiner, обнародованном накануне.

"Да, там (в России – ред.) действительно непростая ситуация. В особенности, в Москве. Около недели назад или может – чуть больше, наш президент провел телефонный разговор с президентом Путиным. Президент США согласился направить в Россию значительную помощь: речь идет об оборудовании для тестирования и об аппаратах ИВЛ. Это оборудование – в пути. Мы рады, что можем помочь им продержать победу над этим вирусом", – сказал Помпео.

Он отметил, что по целому ряду направлений США могут плодотворно сотрудничать с Россией. В частности, госсекретарь вспомнил, что когда возглавлял ЦРУ, то успешно сотрудничал с российской стороной в борьбе против терроризма.

В то же время Помпео напомнил, что у США есть и большие претензии к действиям РФ, в частности – в Сирии и в Украине.

В свою очередь Голос Америки сообщает, что США пожертвуют России 200 аппаратов ИВЛ. Об этом говорится в правительственных документах, которые есть в распоряжении редакции.

Указано, что первые 50 ИВЛ отправят в Москву на этой неделе с помощью военной авиации. Остальные 150 должны отправить 26 мая. Россия пока не подтверждает эту информацию.

Также сообщается, что правительство США полностью оплатит производство и доставку аппаратов. На это должны потратить 4,7 млн долларов.

Напомним, 1 апреля, после разговора президентов США и России, российский транспортный самолет приземлился в аэропорту Нью-Йорка с грузом, который в России прорекламировали как "гуманитарную помощь" для США. На следующий день Госдеп сообщил, что это была партия медсредств, купленных в России Соединенными Штатами.

Позже стало известно, что Россия выставила счет за свою "гумпомощь" в размере $600 тысяч. В МИД РФ заявили, что США оплатили половину груза для борьбы с коронавирусом.

А на прошлой неделе сообщалось, что больницы США отказались от пожароопасных российских аппаратов ИВЛ.

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