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Япония закрыла Фудзияму для альпинистов из-за коронавируса

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Впервые с 1960 года все четыре маршрута на Фудзияму будут закрыты во время сезона восхождений.
Сезон восхождения на Фудзияму обычно длится с июля по сентябрь
Сезон восхождения на Фудзияму обычно длится с июля по сентябрь

Японские власти приняли решение закрыть склоны горы Фудзияма для желающих подняться на нее, чтобы предотвратить распространение коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Интерфакс в понедельник, 18 мая.

"Власти префектуры Сидзуока, которая управляет тремя из четырех основных маршрутов к самому высокому пику Японии, объявили, что не откроют ни одного из путей для восхождения на Фудзияму в этом году", – говорится в сообщении.

Указано, что еще одна центральная японская префектура Яманаси уже сделала аналогичное объявление о четвертом маршруте к вершине Фудзиямы. Сезон восхождения на Фудзияму обычно приходится на период с июля по сентябрь.

По данным префектур, впервые с 1960 года все четыре маршрута будут закрыты во время сезона восхождений.

Ранее власти Непала приостановили выдачу туристических виз и отменили все экспедиции альпинистов, в том числе и на высочайший пик планеты Эверест из-за эпидемии COVID-19.

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Теги: Япония, эпидемия, горы, альпинизм, пандемия, гора, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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