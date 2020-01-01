Трамп заявил о резком падении новых случаев COVID по всей стране
Американский президент считает "хорошей новостью" уменьшение количества новых случаев COVID во всех штатах.
Президент США Дональд Трамп заявил о снижении заболеваемости коронавирусом на всей территории страны, об этом он написал в Twittter.
"Число случаев заболевания коронавирусом сильно снижается по всей территории Соединенных Штатов, за редким исключением. Действительно, очень хорошие новости! " - написал Трамп.
По последним данным университета Джонса Хопкинса, США по-прежнему на первом месте по числу заболевших COVID-19. В стране зафиксировано 1 млн 486 тыс. 376 случаев, умерли 89 тыс.549 человек.
Как сообщалось, в США биофармацевтическая компания Sorrento Therapeutics обнаружила антитела, защищающие от COVID-19.
Также Корреспондент писал, что в США разработали вакцину от COVID-19 в виде таблеток.
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