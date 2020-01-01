Трамп заявил о резком падении новых случаев COVID по всей стране

Американский президент считает "хорошей новостью" уменьшение количества новых случаев COVID во всех штатах.

Президент США Дональд Трамп заявил о снижении заболеваемости коронавирусом на всей территории страны, об этом он написал в Twittter.

"Число случаев заболевания коронавирусом сильно снижается по всей территории Соединенных Штатов, за редким исключением. Действительно, очень хорошие новости! " - написал Трамп.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, США по-прежнему на первом месте по числу заболевших COVID-19. В стране зафиксировано 1 млн 486 тыс. 376 случаев, умерли 89 тыс.549 человек.

Как сообщалось, в США биофармацевтическая компания Sorrento Therapeutics обнаружила антитела , защищающие от COVID-19.

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