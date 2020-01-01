В Германии за сутки выявили только два случая COVID
Всего в стране зафиксировали с начала пандемии свыше 170 тысяч инфицированных. Умерли почти восемь тысяч человек.
Число заболевших коронавирусом в Германии за сутки увеличилось на два человека, об этом свидетельствуют данные Института Роберта Коха, пишет Интерфакс.
Летальных случаев из-за COVID-19 не зафиксировано.
Всего, по данным института, в стране с начала пандемии коронавируса выявлено 174 355 инфицированных, умерли от болезни 7 914 человек.
Как сообщалось, Германия отменила обязательный карантин для жителей стран ЕС.
Отметим, что канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о "новой фазе пандемии" в стране.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент