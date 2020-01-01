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В Германии за сутки выявили только два случая COVID

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Всего в стране зафиксировали с начала пандемии свыше 170 тысяч инфицированных. Умерли почти восемь тысяч человек.
В ФРГ коронавирус пошел на спад
В ФРГ коронавирус пошел на спад
 
Число заболевших коронавирусом в Германии за сутки увеличилось на два человека,  об этом свидетельствуют данные Института Роберта Коха, пишет Интерфакс.
 
Летальных случаев из-за COVID-19 не зафиксировано.
 
Всего, по данным института, в стране с начала пандемии коронавируса выявлено 174 355 инфицированных, умерли от болезни 7 914 человек.
 
Как сообщалось, Германия отменила обязательный карантин для жителей стран ЕС.
 
Отметим, что канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о "новой фазе пандемии" в стране.

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Теги: Германия, пандемия, Ангела Меркель, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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