В Германии за сутки выявили только два случая COVID

Всего в стране зафиксировали с начала пандемии свыше 170 тысяч инфицированных. Умерли почти восемь тысяч человек.

В ФРГ коронавирус пошел на спад

Число заболевших коронавирусом в Германии за сутки увеличилось на два человека, об этом свидетельствуют данные Института Роберта Коха, пишет Интерфакс.

Летальных случаев из-за COVID-19 не зафиксировано.

Всего, по данным института, в стране с начала пандемии коронавируса выявлено 174 355 инфицированных, умерли от болезни 7 914 человек.

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