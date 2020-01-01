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Более 120 стран выступили за расследование причин пандемии

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Проект резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения призывает к беспристрастной оценке ответов на пандемию.
Большинство стран мира хотят расследовать причины пандемии
Большинство стран мира хотят расследовать причины пандемии
Getty Images

Более 120 стран мира поддержали предложение Австралии провести независимое расследование причин распространения коронавируса COVID-19. Об этом сообщает The Guardian в понедельник, 18 мая.

"В проекте резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения (высший орган ВОЗ – ред.), призывающем к беспристрастной оценке ответов на пандемию, не упоминается Китай, но его поддерживают 122 страны", – говорится в сообщении.

Указано, что к предложению Австралии уже присоединились страны ЕС, Великобритания, Россия, Канада, Новая Зеландия, 54 страны Африки и некоторые другие государства. Пока среди них нет Китая  и США.

Голосование по данному вопросу пройдет во вторник утром, 19 мая.

Отмечается, что такое предложение Австралии о расследовании не понравилось Пекину. Китай резко повысил пошлины на ячмень и приостановил часть импорта говядины.

Напомним, еще 2 мая австралийская газета The Daily Telegraph со ссылкой на данные спецслужб заявила, что власти Китая в течение продолжительного времени скрывали и уничтожали данные о вспышке коронавируса в Ухане.

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Теги: Австралия, Китай, эпидемия, расследование, пандемия, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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