Более 120 стран выступили за расследование причин пандемии

Проект резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения призывает к беспристрастной оценке ответов на пандемию.

Более 120 стран мира поддержали предложение Австралии провести независимое расследование причин распространения коронавируса COVID-19. Об этом сообщает The Guardian в понедельник, 18 мая.

"В проекте резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения (высший орган ВОЗ – ред.), призывающем к беспристрастной оценке ответов на пандемию, не упоминается Китай, но его поддерживают 122 страны", – говорится в сообщении.

Указано, что к предложению Австралии уже присоединились страны ЕС, Великобритания, Россия, Канада, Новая Зеландия, 54 страны Африки и некоторые другие государства. Пока среди них нет Китая и США.

Голосование по данному вопросу пройдет во вторник утром, 19 мая.

Отмечается, что такое предложение Австралии о расследовании не понравилось Пекину. Китай резко повысил пошлины на ячмень и приостановил часть импорта говядины.

Напомним, еще 2 мая австралийская газета The Daily Telegraph со ссылкой на данные спецслужб заявила, что власти Китая в течение продолжительного времени скрывали и уничтожали данные о вспышке коронавируса в Ухане.

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