Фотограф сорвалась со скалы во время съемки

Россиянка трагически погибла в ОАЭ, когда пыталась сделать эффектные кадры рассвета. Девушка не удержала равновесие и рухнула с десятиметровой высоты.

Жительница российского города Уфа Юлия Хабибуллина погибла в Дубае, где она работала фотографом. Рано утром девушка отправилась на съемку рассвета и сорвалась со скалы, пишут российские СМИ.

Хабибуллина села на корточки на краю скалы. В какой-то момент она потеряла равновесие и упала с высоты около 10 метров.

Спутники россиянки сообщили в службу спасения о трагическом инциденте. Отмечается, что приехавшие медики констатировали смерть девушки. Она погибла мгновенно.

Ранее мы писали, что британская модель упала со скалы, делая селфи.

Также Korrespondent.net сообщал, что актер Джаред Лето сорвался со скалы в США.

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