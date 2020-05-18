В Ватикане открыли для верующих собор Святого Петра
Главный храм католической церкви – собор Святого Петра в Ватикане – открылся для верующих и паломников. Об этом сообщает агентство ANSA в понедельник, 18 мая.
Храм был закрыт с 10 марта из-за пандемии коронавируса. Во время периода карантина там прошли только несколько пасхальных служб во главе с Папой Римским Франциском и участием нескольких человек. Также там ежедневно молилась небольшая группа монахинь.
В понедельник утром Франциск вознес молитву возле могилы Папы Римского Иоанна Павла II, канонизированного в 2014 году, по случаю 100-летия со дня его рождения.
"Сегодня здесь мы можем сказать: 100 лет назад Господь посетил свой народ. Он послал человека, подготовил его для того, чтобы быть епископом и руководить церковью", – заявил Папа Франциск во время проповеди.
Допуск в собор Святого Петра будет регулироваться сотрудниками ватиканской жандармерии и добровольцами Мальтийского ордена. Все посетители обязаны пользоваться средствами персональной защиты.
Напомним, 4 мая в Италии начали внедрять первые послабления после двухмесячного карантина из-за коронавируса.
А с 3 июня власти Италии возобновляют свободный выезд в страны ЕС и въезд в страну.
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