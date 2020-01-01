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В Афганистане подписали договор о разделе власти

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Абдулла Абдулла возглавит Высший совет по национальному примирению, а члены его команды будут включены в состав правительства.
Абдулла Абдулла и Ашраф Гани помирились
Абдулла Абдулла и Ашраф Гани помирились

Президент Афганистана Ашраф Гани и его основной политический оппонент, экс-премьер Абдулла Абдулла подписали соглашение о взаимодействии и разделении властных полномочий в стране. Об этом накануне в Twitter сообщил представитель президента Седик Седикки.

!Политическое соглашение между президентом Гани и Абдуллой Абдуллой было только что подписано. Абдулла возглавит Высший совет по национальному примирению. Члены его команды будут включены в кабинет (министров – ред.)!, – написал Седдики.

В феврале в Афганситане разразился политический кризис, после того как Гани был официально объявлен победителем на президентских выборах. Согласно данным Независимой избирательной комиссии, он получил 50,64% голосов. Кандидат в президенты Абдулла отказался признать итоги волеизъявления.

Напомним, 9 мая Ашраф Гани принял присягу и официально вступил в должность. Абдулла Абдулла в тот же день провел параллельную церемонию инаугурации в качестве главы государства. А через два дня Гани упразднил должность главы исполнительной власти, которую занимал Абдулла.

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Теги: Афганистан, власть, президент, война в афганистане
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Источник: korrespondent.net

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