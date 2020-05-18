Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В пригороде Парижа вспыхнули массовые беспорядки

Комментариев: 1
Дорожно-транспортный инцидент с участием полиции до предела накалил остановку, спровоцировав погромы.
К полуночи обстановка в проблемном районе стабилизировалась
К полуночи обстановка в проблемном районе стабилизировалась
 
Массовые погромы прошли в парижском пригороде Аржантей после гибели местного жителя в результате столкновения с полицейским авто. Об этом в понедельник, 18 мая, сообщил французский телеканал BFMTV.
 
 
Причиной инцидента стало ДТП, в ходе которого в ночь на воскресенье, 17 мая, 18-летний мотоциклист столкнулся с полицейским автомобилем и позднее скончался в больнице. 
 
В ночь на понедельник, 18 мая, в Аржантее начались беспорядки. Как отмечает телеканал, молодые люди ломали автобусные остановки и поджигали урны с мусором. Полиция применила против них слезоточивый газ. 
 
К полуночи беспорядки прекратились, но полиция продолжает усиленное патрулирование района. Местная прокуратура начала расследование обстоятельств гибели молодого человека.
 
Напомним, как сообщалось ранее, из-за столкновений на харьковском рынке Барабашово 56 задержанным объявили о подозрении. Возраст задержанных - от 19 до 55 лет.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: беспорядки, Франция, Париж, полиция
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
ktrvbcffer    18.05.2020, 12:55
Оценка:  -22
ktrvbcffer
Европейская демократия во всей красе.Но так и должо быть.Кстати,как там борятся с"активистами",не мешало бы посмотреть чмошнику Зе и прочим клоунам,считающих себя властью.Они ведь по-прежнему декларируют"европуть".С идя при этом по уши в африканском говне!))))))))))
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь