Авиакатастрофа на шоу в Канаде попала на видео

Самолет рухнул на землю и повредил жилой дом возле аэропорта. Погибла пилот канадских ВВС.

В Канаде во время авиашоу разбился самолет канадской авиагруппы Snowbirds. Видео авиакатастрофы опубликовано в YouTube.

Сообщается, что два самолета вылетели из аэропорта Камлупс примерно в 11:30 утра. Один из них повернул влево, а затем упал на землю.

Свидетели видели, как по крайней мере один пилот катапультировался до падения самолета. Он приземлился на крыше дома и был спасен пожарной службой. Второй пилот, капитан Дженн Кейси, погибла.

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