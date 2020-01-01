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Авиакатастрофа на шоу в Канаде попала на видео

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Самолет рухнул на землю и повредил жилой дом возле аэропорта. Погибла пилот канадских ВВС.

В Канаде во время авиашоу разбился самолет канадской авиагруппы Snowbirds. Видео авиакатастрофы опубликовано в YouTube.

Сообщается, что два самолета вылетели из аэропорта Камлупс примерно в 11:30 утра. Один из них повернул влево, а затем упал на землю.

Свидетели видели, как по крайней мере один пилот катапультировался до падения самолета. Он приземлился на крыше дома и был спасен пожарной службой. Второй пилот, капитан Дженн Кейси, погибла.

 

 
Также Корреспондент писал, что в Индии разбился истребитель МиГ-29.
 

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Теги: авиакатастрофа, самолет, Канада, видео, авиашоу
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Источник: korrespondent.net

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