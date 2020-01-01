В Иране приняли закон о противодействии Израилю

Парламент запретил транзит израильских товаров через Иран, а также решил создать виртуальное посольство в Иерусалиме, который признает столицей Палестины.

В Иране парламент поддержал законопроект о противодействии Израилю. Об этом сообщает IRNA в понедельник, 18 мая.

Теперь МИД Ирана должен создать виртуальное посольство в Иерусалиме, который признается иранской стороной столицей Палестины. На это дано шесть месяцев с момента ратификации закона.

Также запрещается транзит израильских товаров через территорию Ирана. При этом иранские власти обязаны оказывать помощь другим народам и государствам для "освобождения" Иерусалима.

Напомним, что ранее ЕС призвал Израиль отказаться от строительства в Восточном Иерусалиме. Поселения являются незаконными в соответствии с международным правом, сказал глава европейской дипломатии.

Также сообщалось, что ХАМАС и Израиль обменялись военными ударами. Из сектора Газа по израильской территории была выпущена одна ракета, в ответ Израиль атаковал три военных поста ХАМАС в секторе Газа.

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