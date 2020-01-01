Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Иране приняли закон о противодействии Израилю

Комментариев: 0
Парламент запретил транзит израильских товаров через Иран, а также решил создать виртуальное посольство в Иерусалиме, который признает столицей Палестины.
Иранский парламент принял закон о противодействии Израилю
Иранский парламент принял закон о противодействии Израилю
Sputnik

В Иране парламент поддержал законопроект о противодействии Израилю. Об этом сообщает IRNA в понедельник, 18 мая.

Теперь МИД Ирана должен создать виртуальное посольство в Иерусалиме, который признается иранской стороной столицей Палестины. На это дано шесть месяцев с момента ратификации закона.

Также запрещается транзит израильских товаров через территорию Ирана. При этом иранские власти обязаны оказывать помощь другим народам и государствам для "освобождения" Иерусалима.

Напомним, что ранее ЕС призвал Израиль отказаться от строительства в Восточном Иерусалиме. Поселения являются незаконными в соответствии с международным правом, сказал глава европейской дипломатии.

Также сообщалось, что ХАМАС и Израиль обменялись военными ударами. Из сектора Газа по израильской территории была выпущена одна ракета, в ответ Израиль атаковал три военных поста ХАМАС в секторе Газа.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Иран, Израиль, Палестина, арабо-израильский конфликт, Иерусалим
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь