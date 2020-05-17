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Мужчина проник в музей ради селфи с динозавром

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В Австралии взломщик провел в музее 40 минут и делал селфи с черепами и скелетами динозавров.

Проникшего в музей Сиднея ради селфи с черепом динозавра мужчину арестовали. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Об этом сообщает New York Post.

Так, 25-летний мужчина проник в здание музея около часа ночи. Почти 40 минут он ходил по пустым залам музея и делал снимки. Злоумышленник также украл один из предметов музейной экспозиции.

Мужчине предъявлены обвинения во взломе с проникновением, он предстанет перед судом.

 

 
Также Корреспондент писал, что дрезденский музей ограбили на миллиард евро.
 

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Теги: Австралия, видео, динозавры, музей, селфи
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Источник: korrespondent.net

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