Мужчина проник в музей ради селфи с динозавром

В Австралии взломщик провел в музее 40 минут и делал селфи с черепами и скелетами динозавров.

Проникшего в музей Сиднея ради селфи с черепом динозавра мужчину арестовали. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Об этом сообщает New York Post.

Так, 25-летний мужчина проник в здание музея около часа ночи. Почти 40 минут он ходил по пустым залам музея и делал снимки. Злоумышленник также украл один из предметов музейной экспозиции.

Мужчине предъявлены обвинения во взломе с проникновением, он предстанет перед судом.

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