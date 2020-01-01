В Италии снова ослабили карантин

В стране опять заработали бары, рестораны и парикмахерские, а также открылись музеи, спортивные центры и большинство магазинов.

В Италии новые послабления карантина: открылись бары, рестораны и парикмахерские

В Италии ввели новые ослабления карантина, разрешив открыться ресторанам, барам, парикмахерским, музеям, спортивным центрам и магазинам. Об этом сообщает Corriere Della Sera в понедельник, 18 мая.

Теперь учреждения вновь могут работать при условии соблюдения жестких норм дистанции и правил гигиены. Губернаторы и мэры могут адаптировать правила под нужды регионов.

В свою очередь людям с температурой выше 37,5 рекомендуется не выходить из дома. Пожилым людям и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, рекомендуют выходить только при крайней необходимости.

Также в общественных местах обязательно носить маски, а в местах покупки еды и одежды - одноразовые перчатки. На входе в ТЦ посетителям измеряют температуру.

Напомним, что Италия открывает границы со странами ЕС. Итальянские власти с 3 июня возобновляют свободное перемещение со странами Европейского союза.

Также сообщалось, что в Ватикане открыли для верующих собор Святого Петра. Папа Римский Франциск в соборе вознес молитву возле могилы Папы Римского Иоанна Павла II, канонизированного в 2014 году.

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