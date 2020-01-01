Пилот разбился на собранном самостоятельно самолете

Самолет, который сам собрал пилот, из-за проблем с двигателем рухнул рядом с жилым домом. Воздушное судно не дотянуло до взлетно-посадочной полосы.

В полете возникли проблемы с двигателем dailymail.co.uk

В австралийском штате Новый Южный Уэльс рядом с жилым домом в сельской местности потерпел крушение легкомоторный самолет, который пилот собрал самостоятельно. Летчик погиб на месте катастрофы, пишет Daily Mail.

Пилот, которого пока не смогли опознать, собрал гидросамолет Osprey 2. Он пытался посадить воздушное судно на взлетно-посадочную полосу.

Однако у летательного аппарата возникли проблемы с двигателем, и самолет рухнул рядом с жилым зданием. Трагедия произошла в воскресенье, 17 мая.

Владелец дома пытался помочь пилоту и оказать первую помощь, однако приехавшие медики констатировали смерть человека.

"Людям нравится мастерить самолеты с нуля и понимать, как все это работает. Тогда они получают острые ощущения от полета", - прокомментировал трагическое происшествие представитель Управления безопасности гражданской авиации Питер Гибсон.

Как сообщалось ранее, инженер-самоучка построил вертолет по видео-урокам. Вертолет ему обошелся в 2 тысячи долларов.

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