Умер звезда фильма Человек со шрамом

Известный актер скончался в 72 года. По словам родственников знаменитости, смерть наступила от осложнений, вызванных старческой деменцией.

Актер начал сниматься 40 лет назад Twitter

Американский актер Джино Сильва скончался в своем доме в Лос-Анджелесе от осложнений лобно-височной деменции на 73-м году жизни, пишет Hollywood Reporter.

Актер ушел из жизни еще 9 мая, однако о его смерти стало известно только сейчас.

У знаменитости остались жена, дочь и двое внуков.

Сильва родился в 1948 году. Он начал сниматься в середине семидесятых годов.

Одной из известных его работ является роль убийцы в гангстерской киносаге Человек со шрамом (1983). Актер предстает в роли убийцы по кличке Череп, который убивает главного героя - наркобарона Тони Монтану (Аль Пачино).

Также Сильва снимался в фильмах Малхолланд Драйв, Парк Юрского периода: Затерянный мир, Пьяный рассвет, Амистад и другие.

Напомним, что в США умер актер из Друзей и Американского пирога.

Как мы писали ранее, скончался звезда фильмов Рэмбо и Кокон.

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