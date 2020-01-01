Умер звезда фильма Человек со шрамом
Американский актер Джино Сильва скончался в своем доме в Лос-Анджелесе от осложнений лобно-височной деменции на 73-м году жизни, пишет Hollywood Reporter.
Актер ушел из жизни еще 9 мая, однако о его смерти стало известно только сейчас.
У знаменитости остались жена, дочь и двое внуков.
Сильва родился в 1948 году. Он начал сниматься в середине семидесятых годов.
Одной из известных его работ является роль убийцы в гангстерской киносаге Человек со шрамом (1983). Актер предстает в роли убийцы по кличке Череп, который убивает главного героя - наркобарона Тони Монтану (Аль Пачино).
Также Сильва снимался в фильмах Малхолланд Драйв, Парк Юрского периода: Затерянный мир, Пьяный рассвет, Амистад и другие.
Напомним, что в США умер актер из Друзей и Американского пирога.
Как мы писали ранее, скончался звезда фильмов Рэмбо и Кокон.
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