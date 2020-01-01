Китай обещает $2 млрд пострадавшим от коронавируса странам

Это десятая часть доходов, полученных китайскими компаниями от экспорта медицинской продукции в период пандемии.

Китайцы поддержат бедные страны, пострадавшие от коронавируса Посольство Украины в Китае

Официальный Пекин намерен финансировать преодоление последствий пандемии коронавируса в бедных странах. Об этом в понедельник, 18 мая, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на сессии Всемирной организации здравоохранения.

"Китай в течение двух лет предоставит международную помощь в размере $2 млрд на поддержку стран, пострадавших от эпидемии, прежде всего развивающимся государствам", - сказал китайский лидер.

Ранее глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро заявил, что власти КНР позволили коронавирусу распространиться по всему миру , не ограничив заграничные поездки своих инфицированных граждан за рубеж.

Как сообщалось, Китай только с 1 марта по 16 мая текущего года заработал $19,5 млрд на экспорте медицинских товаров , поставив за рубеж 509 млн масок, 216 млн защитных костюмов, 810,3 млн пар очков, 162 млн новых наборов для тестирования на коронавирус, 727 тыс. аппаратов ИВЛ, 264,3 млн инфракрасных термометров, 10,4 млн пар хирургических перчаток.

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