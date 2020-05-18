Иммунитет к коронавирусу нашли в крови, собранной до начала вспышки

Люди, сдававшие кровь, могли ранее болеть другими коронавирусами, что объясняет наличие так называемого кросс-реактивного иммунитета.

Ученые обнаружили иммунитет к коронавирусу в образцах донорской крови, собранных еще в 2015-2018 годах. Исследование ученых из Института иммунологии в Ла-Хойе в Калифорнии опубликовано в журнале Cell в понедельник, 18 мая.

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Отмечается, что примерно в половине - 40-60% - образцов крови допандемичного забора Т-клетки иммунитета начинали атаковать антигены коронавируса. Ученые выдвинули предположение, что это может происходить при реализации так называемого перекрестного иммунитета: люди, у которых взяли эту кровь, ранее могли переболеть каким-то другим коронавирусом, и потому у них уже были антитела, способные детектировать родственные вирусы.

Затем, после анализа проб крови на антитела к HcoV-OC43 и HcoV-NL63 (“безобидные“ для человека коронавирусы, которые вызывают сезонную простуду, - ред.), гипотезу подтвердили.

Также оказалось, что Т-хелперы (один из двух типов Т-клеток) реагируют не только на S-белок шипов вируса - основную цель большинства вакцин, но и на некоторые другие его белковые структуры, а на Т-киллеры, которые атакуют эти шипы, приходится менее половины иммунного ответа.

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Напомним, что ранее ученые выяснили, сколько коронавирус держится в воздухе. Зараженных коронавирусом попросили произносить фразы, в процессе чего специальный прибор контролировал микрокапли изо рта.

Также были названы осложнения от COVID, которые могут остаться на всю жизнь. Коронавирусная инфекция дает осложнения в сердечно-сосудистой системе, а также поражает нервную систему.

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