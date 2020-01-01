В Китае впервые за месяц умер больной коронавирусом

На данный момент на лечении в Китае осталось 82 пациента с коронавирусом, 8 из них - в тяжелом состоянии.

На выходных в Китае зафиксирована первая смерть от коронавируса за последний месяц, свидетельствуют данные сайта Worldometers

Еще 16 мая число умерших в стране составило 4633 человека, то на следующий день - 4634.

При этом за последние сутки в Китае выявили 7 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего в стране 82 954 подтвержденных случаев.

На лечении остаются 82 пациента, 8 из них в критическом состоянии.

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