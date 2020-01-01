Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Китае впервые за месяц умер больной коронавирусом

Комментариев: 0
На данный момент на лечении в Китае осталось 82 пациента с коронавирусом, 8 из них - в тяжелом состоянии.
В Китае долечивают последних инфицированных коронавирусом
В Китае долечивают последних инфицированных коронавирусом
На выходных в Китае зафиксирована первая смерть от коронавируса за последний месяц, свидетельствуют данные сайта Worldometers.
 
 
Еще 16 мая число умерших в стране составило 4633 человека, то на следующий день - 4634. 
 
При этом за последние сутки в Китае выявили 7 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего в стране 82 954 подтвержденных случаев.
 
На лечении остаются 82 пациента, 8 из них в критическом состоянии.
 
Напомним, более 120 стран выступили за расследование причин пандемии. Проект резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения призывает к беспристрастной оценке ответов на пандемию.
 
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что в ВОЗ своевременно сообщили о вспышке коронавируса, и подчеркнул, что Китай придерживался принципов открытости и прозрачности.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Китай, пандемия, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь