"Взятка от олигарха": В Молдове опубликовали компромат на Додона - СМИ

Глава Молдовы назвал обнародованное видео фальшивкой.

В Молдове депутат Юрие Реница опубликовал компромат на президента страны Игоря Додона. Депутат утверждает, что экс-лидер Демпартии и олигарх Владимир Плахотнюк вместе с Сергей Яраловым якобы передали Додону пакет с деньгами.

Об этом сообщает NewsMaker.

Якобы Додон: Снова вы с кульками? Якобы Плахотнюк: Я не знаю, сколько мне дал Костя.

Читай также: В Молдове будут наказывать за распространение паники из-за коронавируса

Депутат от Платформы Достоинстов и правда Реница пообещал с опубликованным видео обратиться в прокуратуру. Он также призвал депутатов инициировать процедуру импичмента.

Читай также: Главный олигарх Молдовы Плахотнюк просит убежища в Украине

Глава страны Игорь Додон на официальной странице в Фейсбук отреагировал на обвинения депутата. Он заявил, что “не знает о содержимом пакета, а видео является фейком и манипуляцией“. Президент призвал прокуратуру провести полное и объективное расследование.

Я говорил и ранее, что в ходе тех бесед с Плахотнюком каждый следовал своей тактике: я намеревался заставить его думать, будто у нас с ним сотрудничество, чтобы дотянуть до момента, когда я мог действовать открыто и прямо для освобождения страны из его лап. Тактика Плахотнюка заключалась в инсценировке всяких провокаций и “пакетов“, чтобы всё это заснять. Я не знаю, что было в том пакете, всё это было постановкой специально для видеозаписи. Я публично обращаюсь к Генеральной прокуратуре с призывом провести полную проверку - говорится в сообщении

Ранее Молдова запросила у Украины информацию о сбежавших политиках. Министр внутренних дел Молдавии Андрей Нэстасе запросил у Украины информацию о возможности побега через Одессу олигарха Владимира Плахотнюка и лидера партии Шор Илана Шора.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram