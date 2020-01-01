В Польше стартовал третий этап выхода из карантина

Во всех открытых заведениях обязательно соблюдать нормы безопасности, в том числе социальную дистанцию.

В Польше начался третий этап смягчений ограничений на фоне пандемии, пишут местные СМИ.

Так, с понедельника, 18 мая, в Польше откроются гастрономические и косметические заведения, некоторые спортивные объекты, образовательные учреждения с ограничениями, а также повышается лимит на перевозку в общественном транспорте.

В парикмахерских и косметических салонах расстояние между местами предоставляемых услуг должно составлять не менее 1,5 метра. В парикмахерских на одного клиента должен быть один чистый комплект инструментов, а парикмахеры при выполнении услуг должны носить маски и перчатки. Перед началом работы они должны измерить себе температуру, а среди клиентов не должно быть находящихся на обсервации людей. Договариваться о визите в салонах клиентам рекомендуют по телефону или интернету избежание скоплений людей.

В ресторанах и барах расстояние между столиками должно быть не менее 1,5 метра, между клиентами в очереди - не менее 2 метров. Все, что находится в помещении, должно постоянно дезинфицироваться.

Также в Польше восстанавливают работу различные спортивные объекты, - гимнастические залы, теннисные корты, футбольные стадионы. На открытых спортивных объектах смогут находиться до 14 человек и двое тренеров, на теннисном корте - не более четырех человек и тренер. На стадионах групповых видов спорта (футбол, бейсбол, хоккей и траве и т.д.) смогут находиться всего 26 человек, в том числе 22 игрока. На спортивных объектах в закрытых помещениях, в зависимости от размеров, смогут тренироваться от 12 до 32 человек вместе с тренерами.

С понедельника будут проходить также практические занятия для слушателей в колледжах и училищах, индивидуальные занятия по развитию детей в школах. С 25 мая школы будут открыты для опеки над детьми 1-3 классов и консультаций с выпускниками.

Еще с 18 мая будет увеличены лимиты на количество пассажиров в автобусах, трамваях или метро.

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