Украина разгромила Россию в крупном матче по шахматам

Нынешнее соревнование стало крупнейшим в истории по количеству участников.

В суперфинале Live Chess World League сборная Украины по шахматам обыграла РФ. В соревновании приняли участие как гроссмейстеры, так и просто любители.

Наша команда победила в трех программах - блице, быстрых и минутных (808:396, 942:506, 650,5:493,5)

Читай также: В Москве нашли мертвыми пару украинских шахматистов

“Только на платформе Chess.com завершился исторический матч между Team Ukraine и Team Russia - это был суперфинал Мировой Лиги и крупнейший Live Chess поединок в истории!“ - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что известный шахматист отказался выступать за Украину.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram