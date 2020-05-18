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Украина разгромила Россию в крупном матче по шахматам

Комментариев: 1
Нынешнее соревнование стало крупнейшим в истории по количеству участников.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

В суперфинале Live Chess World League сборная Украины по шахматам обыграла РФ. В соревновании приняли участие как гроссмейстеры, так и просто любители.

Наша команда победила в трех программах - блице, быстрых и минутных (808:396, 942:506, 650,5:493,5)

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“Только на платформе Chess.com завершился исторический матч между Team Ukraine и Team Russia - это был суперфинал Мировой Лиги и крупнейший Live Chess поединок в истории!“ - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что известный шахматист отказался выступать за Украину.

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Теги: шахматы, Украина, РФ
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Комментариев (1)
hyerwwser    18.05.2020, 17:53
Оценка:  0
hyerwwser
Та ты шо!А как вы вообще посмели играть с аХрессорами и Аккупантами!С которыми мы ВАЮИМ вот уже седьмой год,при этом не разрывая ни дипломатических ни торговых отношений,одновременно неистово борясь за транзит российского газа по своей территории!)))))))))))))))
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