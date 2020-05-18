В Швеции произошло мощнейшее в истории страны землетрясение

Естественных землетрясений в Швеции практически не бывает, только вызванные бурением шахт. В момент толчков в шахте находилось 13 горняков.

В Швеции в ночь на понедельник, 18 мая, произошло самое мощное в истории страны землетрясение. Его вызвало бурение породы для добычи руды, сообщает The Local.

Отмечается, что магнитуда землетрясения составила 4,1 по шкале Рихтера. Оно произошло около 3:00 утра на севере страны, возле шахты, принадлежащей добывающей компании LKAB, которая является одной из крупнейших рудных шахт в мире.

Природных землетрясений в Швеции почти не бывает. Толчки, вызванные бурением шахт, случались и раньше, однако, они были менее мощные. Сегодняшнее землетрясение с магнитудой 4,1 балла стал рекордным.

"Это достаточно сильное землетрясение, вызванное добывающей промышленностью, даже в мировом масштабе", - отметил Бьорн Лунд, сейсмолог из университета Уппсалы, в комментарии новостному агентству ТТ.

Толчки ощущались в радиусе около 20 километров, рассказал представитель компании Фредрик Бйоркенваль.

"Во время добычи руды формируются отверстия и трещины, что создает большую нагрузку на породу. Это землетрясение произошло на глубине около 1108 метров под поверхностью земли", - рассказал он.

В шахте на это время находились 13 горняков, никто из них не пострадал. В то же время, вследствие толчков вышли из строя помпы для откачки воды. К утру их удалось запустить. Безопасно ли восстанавливать работу в обычном режиме, пока не известно.

Напомним, несколькими днями ранее в американском штате Невада произошло сильное землетрясение магнитудой 6,4.

А 7 мая в Иране произошло землетрясение магнитудой 5,1 на границе провинций Тегеран и Мазендеран. Толчки ощущались также в центральных районах столицы страны – Тегерана. Тогда один человек погиб и 11 пострадали.

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