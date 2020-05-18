Пуэрто-Рико наш. Почему остров не берут в США

В ноябре 2020 года в Пуэрто-Рико проведут референдум о вхождении в состав США на правах штата, это уже будет шестое подобное голосование.

В США входит 50 штатов, но уже более 100 лет остров Пуэрто-Рико стремится стать 51 штатом. Но все никак не получается. С 1989 года Пуэрто-Рико является неинкорпорированной территорией США. Жители острова имеют американские паспорта, но не платят налогов в федеральную казну и не могут голосовать на президентских выборах.

С 1967 по 2017 годы прошли пять референдумов по вопросу о политическом статусе Пуэрто-Рико. И вот решили провести шестой.

Очень бедный остров

Сейчас Пуэрто-Рико получает меньшее финансирование, чем штаты США, с этим и связано желание острова стать полноценным американским штатом. На референдуме в 2012 году 60% проголосовавших высказались за присоединение к США. Однако американский конгресс не предпринял никаких действий после того референдума.

Пятый референдум о статусе Пуэрто-Рико созвал губернатор острова Рикардо Росселло, вступивший в должность 2 января 2017 года. Он утверждал, что присоединение к США в качестве 51-го штата - это единственный способ разрешить тяжелый экономический кризис, в котором находится его страна.

Внешний долг острова составляет 72 миллиарда долларов, а ВВП - около 103 миллиарда долларов. Сторонники вхождения в состав США утверждают, что эта мера позволит получить федеральное финансирование и более гибкие условия банкротства.

В итоге, на референдуме в 2017 году за присоединение к США высказались 97% пришедших на избирательные участки. Но явка на референдуме составила всего 23%. Конгресс США и это голосование проигнорировал.

Пуэрто-Рико пришлось объявлять. Более 40% пуэрториканцев живут за чертой бедности.

EPA Коронавирус в Пуэрто-Рико

Игнор от США

Сейчас верховная законодательная власть на острове принадлежит Конгрессу США: в его ведении находятся вопросы внешней политики, обороны, местного законодательства. Исполнительная власть находится в руках губернатора. В Палате представителей американского Конгресса интересы Пуэрто-Рико представляет комиссар-резидент, не имеющий права голоса.

Новый референдум о вхождении в состав США на правах штата пройдет в Пуэрто-Рико в ноябре 2020 года. Впервые на референдуме будет задан единственный прямой вопрос, требующий простого выбора между “да” и “нет”: “Считаете ли вы, что Пуэрто-Рико должен быть немедленно признан в качестве штата США?”.



При этом референдум будет вновь носить только рекомендательный характер.

Эксперты уверены, что Вашингтон снова проигнорирует его результаты. Американское министерство юстиции отказалось от комментариев относительно решения властей Пуэрто-Рико провести очередной референдум по вопросу присоединения острова к США.

В случае получения Пуэрто-Рико статуса штата, в американском Конгрессе остров будет представлен семью законодателями - двумя в Сенате и пятью в Палате представителей. Однако, как пишет агентство Associated Press, "маловероятно, что контролируемый республиканцами Конгресс США согласится одобрить вхождение острова в состав США на правах штата, поскольку его жители, вероятно, будут поддерживать демократов, что укрепит позиции последних в американском законодательном органе.

Политолог Владимир Брутер отметил, что Республиканская партия выступает против превращения острова в один из штатов США. “Пуэрториканцы в очередной раз проголосуют за вхождение в состав США, но это вряд ли изменит ситуацию. Я уверен на 99%, что им этого не позволят сделать”, - подчеркнул он.

Брутер также отмечает, что жители островавсегда голосуют за демократов, соответственно, включение их в США не бессмысленно для республиканцев.

Тем более и экономика Штатов из-за коронакризиса переживает не лучшие времена. То есть властям явно не до появления нового дотационного региона.