ВОЗ назвала сроки второй волны COVID-19 в Европе

В организации обеспокоены тем, что пик заболеваемости совпадет с другими сезонными инфекциями.

В ВОЗ заявили, что вторая смертоносная волна коронавируса может накрыть Европу уже следующей зимой. Об этом сообщает Daily Mailв понедельник, 18 мая.

"Европа должна готовиться ко Второй смертоносной волне коронавируса зимой, предупредил руководитель Всемирной организации здравоохранения", - сказано в публикации.

Региональный директор ВОЗ в Европе Ганс Клюге заявил, что его "очень беспокоит", что пик пандемии совпадет с другими сезонными заболеваниями, такими как грипп.

Сейчас пришло время укрепить системы здравоохранения за счет увеличения емкости больниц, чтобы страны были способны лечить больше пациентов, считает Клюге.

По его мнению, сейчас в Европе пришло время для "подготовки, а не празднования", даже если ежедневное количество заражений и летальных случаев уменьшается.

Несмотря на то, что количество новых случаев COVID-19 в Великобритании, Франции и Италии снижается, пандемия не заканчивается, подчеркнул представитель ВОЗ.

Напомним, что ранее ВОЗ назвала популярный метод защиты от COVID-19 не эффективным. Вместо распыления дезинфицирующих средств в закрытых помещениях специалисты советуют протирать поверхности специальными растворами.

Также сообщалось, что COVID-19 может остаться с людьми, как и ВИЧ. Во Всемирной организации здравоохранения считают, что невозможно предсказать будущее нового коронавируса, но считают реальным, что он останется с человеческим сообществом.

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