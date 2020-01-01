В Китае изолировали больше 100 млн человек из-за вспышки коронавируса
В Китае в северо-восточной провинции Цзилинь более 108 миллионов человек попали под карантинные меры в связи с новой вспышкой COVID-19. Об этом сообщает Bloomberg в понедельник, 18 мая.
В регионе зарегистрировали лишь 34 случая заражения, но власти решили прекратить в провинции Цзилинь автобусное и железнодорожное сообщение, закрыть школы и изолировать людей. Теперь жители в замешательстве, так как считали, что эпидемия в стране закончена.
Городские власти Шуланя заявили о принятии строгих мер для сдерживания нового распространения коронавируса: объявили о закрытии жилых комплексов, где проживают люди с подтвержденным коронавирусом либо подозрением на него.
При этом раз в два дня один из членов семьи сможет отлучаться из дома на два часа за покупкой предметов первой необходимости. Въезды и выезды закрыты из Шуланя и близлежащих городов.
Напомним, что в Китае за сутки выявили семь новых случаев COVID-19. Также, на китайских территориях вне материковой части за сутки зафиксировано три новых случая заражения, все - в Гонконге.
Также сообщалось, что в Китае впервые за месяц умер больной коронавирусом. На данный момент на лечении в Китае осталось 82 пациента с коронавирусом, восемь из них - в тяжелом состоянии.
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