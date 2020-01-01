Во Франции вскоре после отмены карантина начали закрывать школы

У школьника выявили коронавирус, в связи с чем были закрыты восемь учебных заведений. Теперь правоохранители выясняют круг контактных лиц.

Во Франции снова начали закрывать школы после отмены карантина

В городе Рубе на севере Франции после выхода из карантина снова закрыли восемь школ. Об этом сообщает Daily Mail в понедельник, 18 мая.

Отмечается, что у одного из учеников оказался положительный тест на коронавирус. В результате были закрыты семь государственных школ и одно частное учебное заведение.

Теперь правоохранители устанавливают, с кем мог контактировать ребенок, чтобы проверить на наличие опасного вируса и изолировать его от здоровых людей.

Пока были открыты начальные классы образовательных учреждений, зарегистрировано 70 случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди учителей и учеников.

Местные чиновники говорят, что ранее школы закрыли в связи с введенным в стране карантинным режимом в качестве мер предосторожности. Они прогнозируют, что пострадавшие от коронавируса учреждения откроются к 25 мая.

Напомним, что ранее во Франции открыли школы после двух месяцев карантина - 1,5 млн учеников вернулись на учебу, но с ограничениями - школы обязали придерживаться правил социальной дистанции и гигиены.

Также сообщалось, что во Франции организовали школу в лесу. Власти Франции смягчили карантинные ограничения и разрешили открыть школы с соблюдением мер, но в деревне Монмейран решили продлить карантин.

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