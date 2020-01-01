Американская компания заявила об успехе в разработке вакцины от COVID-19

Первая фаза испытаний препарата для изготовления вакцины прошла успешно, говорят исследователи.

Ученые в США заявили об успехе в разработке вакцины от коронавируса

Клинико-биотехнологическая компания Moderna, Inc. в США успешно завершила первую фазу испытаний препарата mRNA-1273 для вакцины от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба компании в понедельник, 18 мая.

"Moderna, Inc. объявила о положительных промежуточных клинических данных экспериментального препарата mRNA-1273 для изготовления вакцины против нового коронавируса (SARS-CoV-2) во время первой фазы исследований под руководством Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США", - сказано в сообщении.

Исследования проводились в нескольких группах людей разного возраста, получавших дозы по 25, 100 и 250 микрограммов. При этом была выявлена зависимость уровня защиты иммунитета от дозы препарата.

Затем у всех пациентов, первыми принявших участие в исследованиях, на 43-й день в организме обнаружили антитела к коронавирусу в таком же количестве, как у людей, которые выздоровели от COVID-19, или большем.

"Препарат mRNA-1273 в основном проявил себя как безопасный и такой, что хорошо переносится", - добавили в компании.

Отмечается, что единственный побочный эффект был обнаружен у одной пациентки в виде покраснения вокруг места инъекции, но оно было скоротечным и не нуждалось в дополнительном медицинском вмешательстве.

Напомним, что ранее в Израиле успешно протестировали вакцину против коронавируса. Если исследование пройдет по плану, то вакцина против коронавируса будет готова через год или даже раньше.

Также сообщалось, что в Китае три вакцины против COVID-19 на второй фазе испытаний. В Пекине задействован 21 научно-технологический проект в области реагирования на эпидемию коронавируса.

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