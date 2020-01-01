Видеокомпромат на Додона: в Молдове заговорили об импичменте

В оппозиции заявили, что инициативу импичмента может поддержать не менее одной трети из 101 депутата.

В Молдове оппозиция заявила о намерении инициировать процедуру импичмента президента Игоря Додона в случае если генеральная прокуратура подтвердит подлинность видеоматериала с участием человека, похожего на Додона. Об этом в понедельник, 18 мая, заявил вице-глава парламента от оппозиционной партии Платформа Достоинство и правда Александр Слусарь, передают молдовские СМИ.

"То, что показано (на видео - ред.), очень серьезно - мы детально изучим это видео. Ждем, чтобы в прокуратуре дали ответ по поводу этих обвинений. После технического анализа видеофайла мы в соответствии с положениями Конституции предпримем действия по отстранению президента от должности", - заявил Слусарь.

При этом отмечается, что с инициативой импичмента может выступить не менее одной трети из 101 депутата. По их требованию президент должен предоставить разъяснения по выдвинутым против него обвинениям. В случае утверждения парламентом инициативы об импичменте, то в течение 30 дней необходимо инициировать референдум об отставке главы государства.

Ранее сообщалось, что было обнародовано видео с компроматом на президента Игоря Додона. На опубликованном видео он якобы получает пакеты с деньгами из Российской Федерации для финансирования Партии социалистов. В ответ на обвинения Игорь Додон написал на своей странице в Facebook, что не знает о содержимом пакета, а само видео является подделкой.

Напомним, в феврале президент Молдовы летал в Мюнхен эконом-классом из Киева.

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