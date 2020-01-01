Трамп анонсировал важное заявление США о вакцине

По вопросу терапии коронавируса и создания вакцины достигнут огромный прогресс, подчеркнул американский президент.

США опубликуют важную информацию по лечению и разработке вакцины от коронавируса. Об этом 18 мая сообщил американский лидер Дональд Трамп на встрече с представителями ресторанного бизнеса и промышленности в Белом доме.

"Это важный день в плане терапии и вакцин, достигнут огромный прогресс. Грядут большие объявления" - подчеркнул он.

Напомним, в начале мая Трамп заявил, что специалисты в США, вероятнее всего, создадут вакцину от коронавируса до конца 2020 года.

По последним данным университета Джона Хопкинса, коронавирусом в США заражены более 1,5 миллиона человек, из них 90 194 умерли и 283 178 выздоровели.

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