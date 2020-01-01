Из-за коронавируса умерли семь сотрудников ООН

В целом в системе Организации Объединенных Наций зафиксировали 520 подтвержденных случаев заражения СОVID-19.

В результате заболевания, вызываемого коронавирусом, семь сотрудников ООН умерли и 520 на данный момент заражены. Об этом 18 мая сообщил на видеобрифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"На вечер воскресенья нам сообщили о 520 подтвержденных случаях в целом в системе ООН. В Америке зафиксированы 147 случаев, включая 78 случаев в Нью-Йорке", - указал он.

Говоря о летальных исходах, Дюжаррик отметил, что "к сожалению, их число достигло семи". Он уточнил, что среди умерших один сотрудник секретариата в Нью-Йорке, один служащий ВОЗ, один - ЮНИСЕФ.

По последним данным универститета Джона Хопкинса, число зараженных коронавирусом в мире превысило 4,78 миллиона, более 317 тысяч человек скончались и 1,7 миллиона человек выздоровели.

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