Китай должен ответить за пандемию COVID - Трамп
Распространение коронавируса можно было остановить на ранней стадии, уверен американский лидер.
Президент США Дональд Трамп полагает, что Китай должен понести ответственность за распространение коронавируса в мире. Об этом он заявил в понедельник, 18 мая, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.
"Да, Китай должен понести ответственность за то, что сделал. Они нанесли ущерб всему миру", - подчеркнул американский лидер.
По его словам, Китай "преподнес нам замечательный подарок" в виде нового вируса, который распространился в Европе, а затем появился в США.
"Весь мир заразился этой ужасной вещью", - отметил Трамп.
Главы Белого дома уверен, что распространение коронавируса можно было остановить на ранней стадии. Однако Китай не дал COVID-19 распространиться внутри страны, позволив ему "уйти в Европу и США".
Напомним, Вашингтон обвиняет Пекин в сокрытии информации о происхождении вируса и масштабах эпидемии. В Китае все отрицают.
Вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае. Позже она распространилась на большинство стран. Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией 11 марта.
По последним данным универститета Джона Хопкинса, число зараженных коронавирусом в мире превысило 4,78 миллиона, более 317 тысяч человек скончались и 1,7 миллиона человек выздоровели.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент