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Китай должен ответить за пандемию COVID - Трамп

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Распространение коронавируса можно было остановить на ранней стадии, уверен американский лидер.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
 
Президент США Дональд Трамп полагает, что Китай должен понести ответственность за распространение коронавируса в мире. Об этом он заявил в понедельник, 18 мая, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.
 
"Да, Китай должен понести ответственность за то, что сделал. Они нанесли ущерб всему миру", - подчеркнул американский лидер.
 
По его словам, Китай "преподнес нам замечательный подарок" в виде нового вируса, который распространился в Европе, а затем появился в США.
 
"Весь мир заразился этой ужасной вещью", - отметил Трамп.
 
Главы Белого дома уверен, что распространение коронавируса можно было остановить на ранней стадии. Однако Китай не дал COVID-19 распространиться внутри страны, позволив ему "уйти в Европу и США".
 
Напомним, Вашингтон обвиняет Пекин в сокрытии информации о происхождении вируса и масштабах эпидемии. В Китае все  отрицают.
 
Вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае. Позже она распространилась на большинство стран. Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией 11 марта
 
По последним данным универститета Джона Хопкинса, число зараженных коронавирусом в мире превысило 4,78 миллиона, более 317 тысяч человек скончались и 1,7 миллиона человек выздоровели.
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Теги: США, Китай, пандемия, Трамп, Дональд Трамп, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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