Китай должен ответить за пандемию COVID - Трамп

Распространение коронавируса можно было остановить на ранней стадии, уверен американский лидер.

Президент США Дональд Трамп полагает, что Китай должен понести ответственность за распространение коронавируса в мире. Об этом он заявил в понедельник, 18 мая, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

"Да, Китай должен понести ответственность за то, что сделал. Они нанесли ущерб всему миру", - подчеркнул американский лидер.

По его словам, Китай "преподнес нам замечательный подарок" в виде нового вируса, который распространился в Европе, а затем появился в США.

"Весь мир заразился этой ужасной вещью", - отметил Трамп.