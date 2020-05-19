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Трамп выдвинул ультиматум ВОЗ

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Вашингтон пригрозил полностью прекратить финансирование организации и выйти из ее состава при невыполнении поставленных требований.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
 
Президент США Дональд Трамп предупредил Всемирную организацию здравоохранения, что в случае, если за 30 дней она не выполнит требования Вашингтона, Штаты окончательно прекратят финансирование структуры и пересмотрят свое членство. Об этом говорится в письме гендиректору ВОЗ Тедросу Аданому Гебрейесусу, которое американский лидер опубликовал в Twitter 18 мая.
 
"Я приостановил выделение средств ВОЗ до завершения расследования моей администрации в отношении провальных мер организации в связи со вспышкой COVID-19. Данное разбирательство подтвердило многие серьезные опасения, которые я озвучивал в прошлом месяце, а также выявило другие, которые ВОЗ следует рассмотреть, в особенности настораживающее отсутствие независимости от Китайской Народной Республики", - подчеркнул Трамп.
 
Как утверждает президент США, представители ВОЗ еще в конце декабря 2019 года знали о том, какую опасность представляет коронавирус, но "решили не делиться этой важнейшей информацией с остальными миром, возможно, по политическим соображениям".
 
Также он полагает, что организация "неоднократно делала заявления о коронавирусе, которые были чрезвычайно неточными или вводящими в заблуждение".
 
Трамп призвал международную структуру продемонстрировать свою независимость от Китая и оперативно реформировать деятельность.
 
"Как президент США я должен проинформировать вас, что если ВОЗ в течение 30 дней не гарантирует осуществление основных значительных улучшений, я сделаю временную заморозку финансирования ВОЗ Соединенными Штатами постоянной и пересмотрю наше членство в организации", - указал американский лидер.
 
Напомним, 14 апреля президент США поручил своей администрации приостановить взносы в ВОЗ на время анализа ее работы.

Он назвал организацию "прокитайской" и обвинил ее в сокрытии данных о распространении коронавируса.

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Теги: США, Китай, ВОЗ, Трамп, финансирование, Дональд Трамп, ультиматум
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Источник: korrespondent.net

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