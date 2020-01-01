На базе Эль-Ватыя за двое суток были уничтожены три ЗРПК Панцирь российского производства.

Ангар с самолетом на авиабазе Эль-Ватыя Анадолу

В Ливии войска признанного международным сообществом Правительства национального согласия (ПНС) взяли под контроль ключевую тыловую авиабазу Эль-Ватыя в 140 километрах к юго-западу от Триполи, с 2014 года использовавшуюся силами командующего "Ливийской национальной армией" (ЛНА) Халифы Хафтара. Об этом в понедельник, 18 мая, сообщил глава ПНС Фаиз Сарадж.

"Мы с гордостью объявляем об освобождении базы Эль-Ватыя", – сказал Сарадж.

Осада объекта продолжалась около недели. С начала мая вооруженные отряды ПНС трижды пытались взять его штурмом. База имела стратегическое значение, поскольку там размещалась используемая для воздушных ударов авиация ЛНА.

По данным Анадолу, в ходе боев за контроль над авиабазой были уничтожены десятки наемников, большое число техники и вооружения.

"Ливийская армия сообщила об уничтожении за двое суток трех ЗРПК Панцирь российского производства, поставленных властями ОАЭ незаконным вооруженным формированиям Халифы Хафтара", – говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: Правительственные войска Ливии отбили авиабазу у армии Хафтара

Напомним, после свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии царит двоевластие. Параллельно существуют международно признанное Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа с центром в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны.

Власти восточной части Ливии сотрудничают с Хафтаром, который с апреля 2019 года ведет наступление на Триполи.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

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