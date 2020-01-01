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В Индии и Бангладеш эвакуируют два миллиона человек из-за циклона

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Циклон Ампхан движется через северо-западную часть Бенгальского залива и подойдет к Западной Бенгалии и побережью Бангладеш.
Циклон Ампхан набрал силу в Бенгальском заливе
Циклон Ампхан набрал силу в Бенгальском заливе

К берегам Индии приблизился циклон Ампхан, который в ближайшие сутки превратится в чрезвычайно сильный шторм. Скорость ветра достигнет более 155 км/ч (43 м/с). Об этом сообщил Метеорологический департамент Индии во вторник, 19 мая.

"Весьма вероятно, что циклон будет двигаться на северо-восток через северо-западную часть Бенгальского залива и подойдет к Западной Бенгалии и побережью Бангладеш между Дигхой (Западная Бенгалия) и островом Хатия (Бангладеш) рядом с Сундарбаном (мангровый лес в дельте рек Ганг, Брахмапутра и Мегхна – ред.) во второй половине дня или вечером 20 мая как очень сильный штормовой циклон с максимальной скоростью ветра 155-165 км/ ч и порывами ветра до 180 км/ч", – говорится в сообщении.

Рыбакам в индийских штатах Западная Бенгалия и Одиша рекомендовано не выходить в море до 21 мая включительно.

В понедельник власти Индии и Бангладеш сообщили, что эвакуируют в общей сложности около 2 млн человек из прибрежных районов в связи с приближением циклона. Несколько тысяч человек уже покинули свои дома.

На прошлой неделе Филиппины накрыл тайфун Вонгфонг. Тогда было эвакуировано более 140 тысяч человек.

Также сообщалось, что 13 мая в Киеве сильный ветер сломал десятки деревьев.

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Теги: Индия, Бангладеш, шторм, непогода, циклон
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Источник: korrespondent.net

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