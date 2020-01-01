Актер из Сумерек найден мертвым

Рядом с телом 30-летнего актера обнаружено тело его девушки. Причина смерти людей не раскрывается.

Американский актер Грегори Тайри Бойс найден мертвым в своей квартире в Лас-Вегасе. Рядом с его телом обнаружено тело его 27-летней возлюбленной. Молодые люди обнаружены еще 13 мая, но об их смерти стало известно только сейчас, пишет Variety.

Какая причина смерти Бойса и его девушки, неизвестно. У актера осталась 10-летняя дочь.

Мать Бойса рассказала, что он собирался открывать свой ресторан.

Грегори Тайри Бойс сыграл эпизодическую роль в фантастической саге Сумерки. Его герой Тайлер Кроули на авто чуть не сбил главную героиню Беллу. Этому воспрепятствовал Эдвард, остановивший машину рукой.

Также Бойс два года назад снялся в короткометражной ленте Апокалипсис.

Напомним, что умер звезда фильма Человек со шрамом.

Также сообщалось, что с умершей солисткой группы Фристайл пришли проститься 10 человек. Фанаты звезды не смогли проводить в последний путь певицу. Похороны исполнительницы состоялись практически в закрытом режиме.

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