Яркий метеорит над Канском попал на видео

В Красноярском крае России камеры видеонаблюдения зафиксировали падение очень яркого объекта в ночном небе.

Падение яркого метеорита в ночь на 19 мая в Канске, Красноярский край РФ, зафиксировали камеры наблюдения. Видео опубликовано в соцсетях.

На кадрах ролика видно, как по небу летит яркий объект. Приблизившись к земле, он гаснет. После падения, по словам очевидцев, послышался сильный хлопок.

Очевидцы сообщают в соцсетях, что падение метеорита было видно и за пределами Канска в соседних районах. Местные жители предполагают, что метеорит упал в тайге.

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