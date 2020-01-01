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Яркий метеорит над Канском попал на видео

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В Красноярском крае России камеры видеонаблюдения зафиксировали падение очень яркого объекта в ночном небе.

Падение яркого метеорита в ночь на 19 мая в Канске, Красноярский край РФ, зафиксировали камеры наблюдения. Видео опубликовано в соцсетях.

На кадрах ролика видно, как по небу летит яркий объект. Приблизившись к земле, он гаснет. После падения, по словам очевидцев, послышался сильный хлопок.

Очевидцы сообщают в соцсетях, что падение метеорита было видно и за пределами Канска в соседних районах.  Местные жители предполагают, что метеорит упал в тайге.

 

 

 
 

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Теги: Россия, видео, метеорит, природные явления
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Источник: korrespondent.net

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