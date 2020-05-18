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Туристов в Венеции будут катать на гондолах по-новому

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Соблюдение безопасной дистанции и ограничение числа пассажиров будут обязательными требованиями.
Гондольерам также пришлось надеть маски и перчатки
Гондольерам также пришлось надеть маски и перчатки
france24.com
 
Гондолы, которые традиционно используются для перевозки туристов по каналам Венеции, вернутся на воду 3 июня. Об этом сообщило информагентство France press
 
 
По его данным, с этого дня город будет открыт для туристов из стран ЕС. После завершения жесткого карантина гондольеры будут не только одеты в знаменитые сине-белые футболки в полоску.
 
Обязательным атрибутом также станут медицинские перчатки и маски. В лодках будет использоваться лента для обозначения места, на котором пассажир должен находиться с соблюдением дистанции.
 
В зонах посадки будет проводиться дезинфекция до подъема пассажиров на борт. В гондоле сможет находиться не более шести туристов. 
 
Сейчас гондолы, вышли на воду для перевозки местных жителей. Они обслуживают, в частности популярный рыбный рынок Риальто. 
 
Как сообщалось ранее, отсутствие туристов из-за эпидемии коронавируса положительно сказалось на чистоте венецианских каналов. При этом в каналах Венеции появились рыбы и дельфины.

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Теги: Италия, туризм, эпидемия, Венеция, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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